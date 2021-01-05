Статкевичу продлили срок содержания под стражей
Срок содержания под стражей оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлен на три месяца — до 29 марта.
Как сообщил БелаПАН адвокат Владимир Созончук, уведомление об этом Статкевич получил 23 декабря.
Защитник напомнил, что 15 декабря Статкевичу предъявили новое обвинение — подготовка массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.
Созончук отметил, что такое же обвинение в декабре было предъявлено еще одному его подзащитному — блогеру Дмитрию Козлову (известен под псевдонимом Серый Кот). Срок содержания под стражей ему также продлили до 29 марта.
Никаких следственных действий со Статкевичем и Козловым — по крайней мере с участием защиты — по-прежнему не проводится, добавил адвокат.
Николай Статкевич был
Статкевич содержится в изоляторе Жодино в одиночной камере. Козлов — в СИЗО на улице Володарского в Минске.
Правозащитники признали обоих политзаключенными.