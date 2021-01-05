«Лукашенко готовит конституционный переворот»

/ Политика
Просмотров: 1221

Всебелорусское народное собрание — опасность для будущего нашей страны. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Он убежден, что «конституционная реформа окончательно закрепит в качестве источников власти чиновников и депутатов, а не народ».

Латушко обратил внимание на то, что реальная повестка Всебелорусского народного собрания «тщательно скрывается, из уст пропагандистов и государственных представителях звучат красивые слова о «народных представителях» и их идеях, но кто из белорусов давал полномочия этим представителям?»

«По закону «О республиканских и местных собраниях» и согласно Конституции, все представители должны быть избраны, но вместо этого депутаты и чиновники назначают сами себя и проводят такие самоназначения в обход закона. ВНС формируется по указке «сверху» только с одной целью — создать новый конституционный орган, который призван заменить голос народа», — считает политик. 

Латушко призвал не забывать, что сражение идет не только с диктатором, но и с диктатурой. И так называемое собрание — это и есть ее высшая форма.

Как отметил Латушко, платформой «Честные люди» разработан план противодействия ВНС, а участникам «февральского сборища пора задуматься над тем, стоят ли несколько дней участия в театре имени одного актера нескольких лет лишения свободы».

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 4 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Народное антикризисное управление Всебелорусское народное собрание Персона: Павел Латушко

Другие материалы на эту тему:

Всебелорусское собрание ни о чем? Лукашенко явно не торопится уходить

Всебелорусское собрание ни о чем? Лукашенко явно не торопится уходить

«Быть на службе у Лукашенко сегодня не честь, а позор»

«Быть на службе у Лукашенко сегодня не честь, а позор»

На крайняк, когда прижмет. Похоже, Лукашенко готовит себе запасной аэродром

На крайняк, когда прижмет. Похоже, Лукашенко готовит себе запасной аэродром

От переговоров до ареста Лукашенко. Разбираем шесть сценариев штаба Тихановской

От переговоров до ареста Лукашенко. Разбираем шесть сценариев штаба Тихановской