«Лукашенко готовит конституционный переворот»

Всебелорусское народное собрание — опасность для будущего нашей страны. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Он убежден, что «конституционная реформа окончательно закрепит в качестве источников власти чиновников и депутатов, а не народ».

Латушко обратил внимание на то, что реальная повестка Всебелорусского народного собрания «тщательно скрывается, из уст пропагандистов и государственных представителях звучат красивые слова о «народных представителях» и их идеях, но кто из белорусов давал полномочия этим представителям?»

«По закону «О республиканских и местных собраниях» и согласно Конституции, все представители должны быть избраны, но вместо этого депутаты и чиновники назначают сами себя и проводят такие самоназначения в обход закона. ВНС формируется по указке «сверху» только с одной целью — создать новый конституционный орган, который призван заменить голос народа», — считает политик.

Латушко призвал не забывать, что сражение идет не только с диктатором, но и с диктатурой. И так называемое собрание — это и есть ее высшая форма.