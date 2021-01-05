Президент Литвы: санкции ЕС в отношении режима Лукашенко не должны ударить по литовцам
Применение санкций Евросоюза в отношении белорусского режима не должно ухудшить положение литовских граждан или компаний, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 4 января на встрече с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.
Как сообщает балтийское информагентство
Науседа призвал правительство «найти решение по оказанию помощи работникам санатория».
17 декабря 2020 года ЕС принял третий пакет санкций против белорусского режима, под которые в том числе попало Управление делами президента. 18 декабря Swedbank заморозил счета принадлежащего ему медучреждения, из-за этого администрация санатория оказалась не в состоянии выплатить зарплату работникам, которых там около 400 человек. Пресс-секретарь МИД Литвы Витауте Шмайжите 28 декабря сообщила BNS, что «помощь литовским работникам санатория будет оказана без помощи режиму Александра Лукашенко».
31 декабря Банк Литвы заявил, что, если правительство сделает исключение в случае с белорусским санаторием в Друскининкае в плане применения санкций ЕС, деньги должны поступить его работникам в ближайшее время.
В конце декабря
Евросоюз ввел санкции в отношении представителей Беларуси, которые, как утверждается, тем или иным образом причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и последовавшим репрессиям в отношении мирных граждан. Изначально санкции были введены 2 октября, список подпадающих под их действие лиц был расширен 6 ноября и 17 декабря. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации. Сейчас санкции распространяются на 88 физических и семь юридических лиц. Четвертый пакет санкций Европейского союза в отношении белорусского режима
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