Дворовые марши и акции продолжаются несмотря на угрозы генпрокурора

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Дворовые марши и акции солидарности прошли вечером 4 января в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.

Акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в ряде районов столицы — Грушевка, Лебяжий, Степянка, Серебрянка, Красный Бор, Чкаловский, Восток, Сокол и других, а также вблизи Минска — в Михановичах, Сеннице, возле кургана Славы.

Также на вечерние акции вышли жители Кобрина, Пружан, Жодино, Лиды.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.

Напомним, ранее генпрокурор Андрей Швед заявил, что его ведомство намерено в ближайшее время заняться выявлением и пресечением локальной протестной активности.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста

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