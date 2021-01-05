Аналитики назвали главные риски 2021 года
По мнению аналитиков консалтинговой компании
Как отмечается в обосновании, в Америке начинается эпоха, когда полстраны будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.
Также в топ-3 попали пандемия коронавируса (эксперты считают, что вакцинация проведет к еще большему разделению общества на богатых и бедных).
На третьей ступени «пьедестала» разместилась борьба с изменением климата (аналитики полагают, что она приведет к международной конкуренции).
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