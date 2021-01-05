Атмосферные фронты накрыли страну

Во вторник погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

Брест +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);

Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Минск 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с).

При порывистом ветре спсатели советуют: