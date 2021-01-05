Литва выдала белорусам почти 800 разрешений на въезд по гуманитарным соображениям

По состоянию на 4 января Литва выдала белорусским гражданам 779 разрешений на въезд по гуманитарным соображениям.

Как сообщило Министерство внутренних дел этого государства, 355 человек, получивших разрешение, уже прибыли в Литву. Убежища попросили 76 человек.

МВД отмечает, что разрешение на въезд по гуманитарным соображениям выдается министром по представлению внешнеполитического ведомства гражданам Беларуси, пострадавшим от режима и репрессий.

По словам главы МВД Агне Билотайте, разрешения выписываются практически каждый день. «Несмотря на изменения на литовско-белорусской границе (видимо, имеется в виду официальный запрет на выезд белорусских граждан за рубеж наземным путем по причине коронавируса. — БелаПАН.), люди обращаются, а значит, Литва для них безопасная страна», — сказала министр.

Подобные разрешения Литва начала выдавать 11 августа, на третий день протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси. Гражданам, преследуемым по политическим мотивам и желающим выехать в Литву, предлагается обращаться в ее посольство за шенгенской визой с подтверждающими документами. Кроме того, они могут подать ходатайство о предоставлении политического убежища прямо на границе.

Правила пребывания в шенгенской зоне по гуманитарной визе такие же, как и по получаемым в обычном порядке (не более 90 дней в любой 180-дневный период).