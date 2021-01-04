В Португалии врач умерла после прививки вакциной Pfizer

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В Португалии 41-летняя врач Соня Асеведо умерла после прививки вакциной от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

По информации Correio da Manha, Асеведо работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.

Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.

Для выяснения причин смерти Сони Асеведо будет проведено вскрытие тела.

На прошлой неделе в Швейцарии умер пожилой мужчина после прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: компания Pfizer Pfizer вакцина коронавирус COVID-19

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