В Португалии врач умерла после прививки вакциной Pfizer

В Португалии 41-летняя врач Соня Асеведо умерла после прививки вакциной от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

По информации Correio da Manha , Асеведо работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.

Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.

Для выяснения причин смерти Сони Асеведо будет проведено вскрытие тела.

На прошлой неделе в Швейцарии умер пожилой мужчина после прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.