В Португалии врач умерла после прививки вакциной Pfizer
В Португалии 41-летняя врач Соня Асеведо умерла после прививки вакциной от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.
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Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
Для выяснения причин смерти Сони Асеведо будет проведено вскрытие тела.
На прошлой неделе в Швейцарии умер пожилой мужчина после прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.