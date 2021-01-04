СК: две минчанки умышленно разбросали саморезы возле здания прокуратуры

/ Общество
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По сообщению минского УСК, две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения выезжающих автомобилей.

Инцидент произошел днем 27 декабря. Минчанок задержали на месте происшествия. Довести свой умысел до конца им не удалось, сообщает Следственный комитет.

В телефонах у женщин была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что ранее они неоднократно участвовали в массовых мероприятиях противников Лукашенко. Также СК утверждает, что задержанные причастны к аналогичному преступлению, совершенному в Минске 13 декабря.

Одна из них заключена под стражу, вторая — под домашний арест. Заведено уголовное дело.

 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: саморезы задержания активистов Город: Минск

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