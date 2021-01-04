Брестского активиста Андрея Шарендо освободили из ИВС и будут судить 6 января

Брестского активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо 4 января освободили из изолятора временного содержания ОВД Ленинского района областного центра, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Сотрудники милиции задержали Шарендо вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома. Активиста доставили в Ленинский РОВД и поместили в ИВС. Основанием задержания стало правонарушение по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

1 января примерно в 20:30 Шарендо должны были освободить из ИВС по истечении 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили, что Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу.

«Известно, что судить Шарендо будут 6 января в суде Московского района. Связаться с активистом не удается. Его телефон изъяли в милиции», — сказал правозащитник.