Пенсионеры организовали в Минске «Цепь мудрой солидарности»

В Минске 4 января традиционная акция пенсионеров прошла в обновленном формате: ее участники выстроились вдоль проспекта Независимости в «Цепь мудрой солидарности».

В соцсетях размещены фотографии и видеозаписи с акции. В ней приняли участие около четырех десятков человек преимущественно пожилого возраста. Они стояли с бело-красно-белыми флагами и антиправительственными плакатами около станции метро «Восток» и скандировали «Жыве Беларусь!» Их приветствовали сигналами проезжающие машины.

Акция началась в 14:30, продлилась около часа и завершилась без задержаний.

Ранее пенсионеры собирались на площади Независимости и шли маршем по проспекту Независимости. После начала репрессий формат протестов был изменен. Чтобы избежать задержаний, люди собирались в нескольких местах Минска у новогодних елок, водили хороводы, скандировали лозунги, а затем расходились.

Больше всего задержанных было 14 декабря минувшего года. Тогда, по информации правозащитников, с площади Независимости силовики увезли в РУВД более 100 человек. В списке задержанных были пенсионеры 1937, 1938, 1941, 1942, 1945—1949 годов рождения, в том числе женщина, родившаяся 9 мая 1945 года.

Марши мудрости проходили в Минске по понедельникам с 5 октября 2020 года. Акцию поддерживают пенсионеры в Гродно и Бресте.