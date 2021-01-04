Самолет из Багдада не смог приземлиться в Минске из-за тумана

Самолет «Иракских авиалиний», следовавший из Багдада, не смог приземлиться в национальном аэропорту Минск из-за тумана, сообщили БелаПАН в пресс-службе аэропорта.

В целом аэропорт работает в штатном режиме. «На запасной аэродром был отправлен только один самолет, который летел из Багдада. Остальные задержки не связаны с погодными условиями», — отметили в аэропорту.

4 января в Минске наблюдаются туманы, объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, с 11 до 16 часов туманы распространятся на большую часть территории страны. Они сохранятся в течение ночи 5 января. Видимость в тумане 100—500 метров.