Число заболевших COVID-19 в Беларуси превысило 200 тысяч

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.869 случаев COVID-19, скончалось десять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 995 пациентов.

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Как сообщило Министерство здравоохранения, за сутки количество официально выявленных заболевших выросло — 3 января было зарегистрировано 1.837 случаев коронавируса (9 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 201.831, умер 1.461 пациент с коронавирусом. Выздоровело 183.625 человек.

За минувшие сутки выполнено 4.686 тестов на коронавирус (всего — 4.047.470 тестов).