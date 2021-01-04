Члена КС Татьяну Водолажскую допрашивали в СК два часа

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Члена основного состава Координационного совета (КС) , программного координатора образовательного и дискуссионного проекта «Летучий университет» социолога Татьяну Водолажскую 4 января допросили в Следственном комитете, сообщает пресс-служба КС.

Фото с сайта belmarket.by

Допрос длился два часа. Водолажская дала подписку о неразглашении.

В декабре минувшего года Следственный комитет вызывал на допрос других членов основного состава КС, в том числе руководителя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса, музыканта Владимира Пугача, лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. Из них только последний отказался дать подписку о неразглашении и впоследствии сообщил БелаПАН, что его допрашивали в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС.

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в августе 2020 года. Тогда же, в августе, по факту его создания Генпрокуратура возбудила дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или сети интернет).

21 декабря 2020 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении ряда членов КС новых дел «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч. 1 и 2 ст. 361 УК), а также по ч. 1 ст. 357 УК (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, задержаны или вынужденно уехали за границу.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти допрос Персона: Татьяна Водолажская

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