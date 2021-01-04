Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на стартовом этапе «Дакара»

Белорусский экипаж Сергея Вязовича после победы на прологе стал четвертым на первом спецучастке ралли «Дакар-2021», которое проходит по территории Саудовской Аравии.

Первый этап привел гонщиков из Джидды в небольшой городок Биша. Протяженность спецучастка составила 277 км. Вдоль маршрута встречались как каменистые отрезки с острыми булыжниками, так и узкие участки с деревьями и кустарниками.

«Началась гонка с больших каменистых участков. На 80-м километре получили прокол заднего колеса, остановились поменять — пропустили вперед три машины. После замены удалось их догнать и вновь возглавить караван, но ближе к 200-му километру оказались на узком участке между деревьями и кустами, где повредили машину о ветки. Можно сказать, просеку рубили, чтобы проехать: постоянно открывались двери, ветками срывало резинки. В общем, много времени потеряли не по техническим причинам. Габариты грузовика не влезали в размер трассы между деревьями и кустов — в этом заключалась самая большая проблема», — рассказал Сергей Вязович.

В результате его экипаж финишировал четвертым с о временем 3 часа 28 минут. На первом месте оказался россиянин Дмитрий Сотников на КамАЗе, опередив белорусов почти на 11 минут. Вторым пришел чех Алеш Лопрайс, третьим — еще один «камазовец» Антон Шибалов.

А вот белорус Алексей Вишневский столкнулся со сложностями на трассе и оказался на 17-й строчке. От победителя заезда он отстал на 1 час 19 минут.

Второй ралли-заезд длиной 457 км обещает быть крайне изматывающим. Гонщики приедут в Вади-ад-Давасир, а до этого пересекут песчаные отрезки и преодолеют первые дюны.