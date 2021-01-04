Делегатов Всебелорусского собрания могут обвинить в захвате власти неконституционным путем

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Член президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к делегатам Всебелорусского народного собрания и рассказал о возможных последствиях участия в нем.

Так, в частности, он отметил, что реальных представителей народа в списках делегатов, которые уже начали появляться, нет.

«Широта» социальной базы этой сходки очевидна и говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме карманной номенклатуры», — считает Латушко.

Политик предупредил, что участие в «априори незаконном и антинародном собрании» будет иметь для «марионеточных делегатов» самые серьезные последствия при попытке принять на нем любые юридически значимые решения, которые в дальнейшем будут реализованы.

Речь идет о статьях 190 (нарушение равноправия граждан) и 357 ч.2 УК (захват либо удержание государственной власти неконституционным путем).

«Каждый марионеточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой книги регистрации преступлений, а действиям собрания как организованной группы будет дана правовая оценка», — подчеркнул Латушко.

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Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Народное антикризисное управление Координационный совет для трансфера власти Персона: Павел Латушко

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