Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщается, наблюдающиеся по стране туманы в период с 11 до 16 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся до конца дня.

Кроме этого, туман сохранится и предстоящей ночью.

Видимость составит 100-500 метров.

Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.