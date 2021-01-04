Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею подписал письмо за новые выборы

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Экс-капитан национальной сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов подписал письмо за новые выборы и против насилия.

Всего письмо Свободного объединения спортсменов подписали 1950 человек, пишет bytribuna.

Денисов выступал за сборную с 2006 года, участвовал в девяти чемпионатах мира и Олимпиаде-2010.

Всего под флагом страны он провел 120 поединков, которых набрал 38 результативных очков (7+31).

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Тэги: Белорусский фонд спортивной солидарности Свободное объединение спортсменов Беларуси Персона: Владимир Денисов

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