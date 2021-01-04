СК отказал журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой в свидании с мужем

Следственный комитет отказал журналистке телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой (Бахваловой) в свидании с мужем.

Как сообщает Белорусская ассоциации журналистов, отказ следователь объяснил тем, что Андреева может уйти от правосудия и оказать «незаконное воздействие на лиц, которые участвуют в уголовном процессе».

Ранее Следственный комитет отказал в освобождении Андреевой из-под стражи под поручительство председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и других известных представителей СМИ.

«В ходе предварительного расследования собраны исчерпывающие доказательства в достаточном объеме, которые указывают на совершение Бахваловой К.А. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Республики Беларусь», — цитирует БАЖ постановление СК.

Ранее Следственный комитет отклонил аналогичное ходатайство в отношении коллеги Андреевой Дарьи Чульцовой.

«Ходатайство Колб О.Н. (главный редактор газеты «Новы час». — БелаПАН.) и Бастунца А.Л. не обосновано, не мотивировано и не подлежит удовлетворению, так как в настоящее время не отпали основания, в связи с которыми Чульцова Д.Д. заключена под стражу, — написал в постановлении следователь. — Кроме этого, имеются достаточные основания полагать, что Чульцова Д.Д. может скрыться от органа уголовного преследования и суда, воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе путем незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс».

Андрееву и Чульцову задержали 15 ноября после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). 24 ноября белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Ранее Следственный комитет отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения и в отношении Дарьи Чульцовой. Обе журналистки признаны политзаключенными .

Читайте также: