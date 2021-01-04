Волонтеры сообщили о задержанных на воскресных акциях протеста

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Не менее девяти человек задержано в ходе воскресных акций протеста, следует из данных волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

В таблице четыре женщины и четыре мужчины, фамилия еще одного задержанного не позволяет определить его пол (имя не названо).

Не менее четырех человек доставлено в УВД Заводского района Минска, не менее трех — в УВД Фрунзенского района, судьба двоих неизвестна. Из Заводского РУВД трех человек перевезли в Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, где они будут находиться до суда.

В предыдущее протестное воскресенье, 27 декабря, было задержано не менее 23 человек, неделей ранее — около 150, двумя неделями ранее — около 300.

3 января, как и в предыдущее воскресенье, власти не ограничивали работу метрополитена и мобильного интернета. Впервые не было видеосвидетельств о массовом вводе техники силовиков.

Седьмое воскресенье подряд акции протеста проходили в виде локальных маршей и цепей солидарности в столице и регионах. Они начались до рассвета и завершились после наступления темноты.

По подсчетам БелаПАН, в наиболее популярных телеграм-каналах размещены видеоотчеты о 29 локальных акциях в Минске с общим количеством попавших в кадр участников 1.015.

3 января стало 148-м днем протестов против фальсификации итогов голосования на президентских выборах и преследования инакомыслящих.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста

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