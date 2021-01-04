«Не надо отвлекаться на дискуссии, задачи поставлены, их нужно выполнять». Головченко излучает оптимизм

Беларусь уверенно вступает в год со стабильной ситуацией в банковской сфере, с золотовалютными резервами, нет никаких опасений за работу предприятий, заявил премьер-министр Роман Головченко.

Среди знаковых событий 2020 года он назвал ввод в эксплуатацию БелАЭС, завершение проекта Белорусской национальной биотехнологической корпорации, «плодотворный, конструктивный диалог с Российской Федерацией, одним из наших ключевых партнеров в торгово-экономической сфере».

По словам Головченко, заключено несколько соглашений, выгодных для страны: об изменении условий кредита на строительство АЭС, формировании цен на энергоносители. Кроме того, заявил он, конструктивно решались вопросы о беспрепятственном доступе белорусских предприятий на российский рынок.

Среди достижений — утверждение программы деятельности правительства на пятилетку, бюджета. По мнению премьер-министра, это большое дело, «не будем отвлекаться в новом году на дискуссии и пересмотры, задачи поставлены, их нужно реализовывать».

Рост ВВП на 2021 год определен на уровне 1,8%. «В прошлые годы сказали бы, что это недостаточно напряженный показатель. Но то, что сейчас мы взяли для себя такую планку, — это очень амбициозная и непростая задача, — считает Головченко. — Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в мире в условиях второй волны пандемии, кризис спроса до сих пор не преодолен».

Глава кабинета подчеркнул, что правительство в ближайшее время впервые утвердит целевой план развития страны на год, «там будут более подробно прописаны инструментарии, как будут достигаться эти цифры». «Пока есть уверенность, что этот показатель (рост ВВП на 1,8%. — БелаПАН.) достижим», — добавил Головченко.

В конце декабря Совмин утвердил программу деятельности правительства до 2025 года. В программе 12 тематических глав, каждая из которых содержит несколько направлений со своими задачами, целями и механизмами реализации.

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