В первый рабочий день нового года в Беларуси будет до +5°C
Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщили в Белгидромете.
Как сообщают синоптики, во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Местами (а по западу в утренние часы) сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица, утром местами слабый гололед.
Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Погода в регионах:
- Брест +3..+5°C (вероятность осадков 70-80%, туман, слабый гололед);
- Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, туман, слабый гололед);
- Гомель +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, туман, слабый гололед);
- Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, туман, слабый гололед);
- Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, туман, слабый гололед);
- Минск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, туман, слабый гололед).