В первый рабочий день нового года в Беларуси будет до +5°C

Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщили в Белгидромете.

Как сообщают синоптики, во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Местами (а по западу в утренние часы) сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица, утром местами слабый гололед.

Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Погода в регионах: