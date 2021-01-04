В первый рабочий день нового года в Беларуси будет до +5°C

/ Общество
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Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщили в Белгидромете.

Как сообщают синоптики, во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Местами (а по западу в утренние часы) сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица, утром местами слабый гололед.

Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Погода в регионах:

  • Брест +3..+5°C (вероятность осадков 70-80%, туман, слабый гололед);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, туман, слабый гололед);
  • Гомель +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, туман, слабый гололед);
  • Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, туман, слабый гололед);
  • Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, туман, слабый гололед);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, туман, слабый гололед).
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Тэги: погода

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