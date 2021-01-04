Какие правки в Конституцию хочет внести церковь

Белорусская православная церковь внесла предложения о поправках в Конституцию, которые касаются социальной сферы, сообщил глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин.

«Это закрепление в Конституции понятия о браке с учетом нашей традиции, христианской традиции, традиции белорусского народа (союз между мужчиной и женщиной. — БелаПАН.). Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых», — пояснил Вениамин в программе «Контуры» телеканала ОНТ.

По его словам, среди предложений есть также возможности воспитания подрастающего поколения именно на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание, «как лучше сделать, чтобы молодые люди получали не только прекрасное образование, но вместе с тем была и духовная составляющая».

«Об этом должны позаботиться государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать», — сказал митрополит.

Священнослужитель пояснил, что свои предложения БПЦ уже внесла. «Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктом, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа», — пояснил патриарший экзарх всея Беларуси.

Подводя итоги 2020 года, он заявил, что «не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы было согласие и мир в нашем обществе».

«Анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с исправлением, заглаживанием добрыми делами — вот это основной вклад. Осторожность в делах и поступках, все взвешенно, все с любовью, чтобы не было нового развития противостояния», — подчеркнул митрополит.