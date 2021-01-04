Министр финансов рассказал о сильном давлении на бюджет

Пандемия коронавируса COVID-19 оказывает достаточно сильное давление на бюджет страны, заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

В то же время, по его утверждению, финансовая система планово закончила 2020 год. «То, что определенное влияние пандемии будет на исполнение бюджета, мы знали уже с весны. Было понятно, что отдельные секторы стали работать в других условиях, поэтому мы уже с раннего времени начали готовиться к тому, что бюджет будет исполняться не в плановых параметрах», — сказал руководитель ведомства.

«Если рассматривать бюджеты каждый в отдельности — областной, районный и республиканский, — то на каждый из них она (пандемия. — БелаПАН.) оказывает свое влияние, — отметил министр в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ . — Например, «ковидные» надбавки врачам, которые работают в «красной зоне», в основном выплачиваются на районном уровне, и это у них есть большое давление на расходы, чтобы обеспечить эти выплаты; необходимо балансировать бюджет».

В свою очередь, продолжил Селиверстов, Минздрав большую часть закупок осуществляет из республиканского бюджета, поэтому оттуда финансируются средства индивидуальной защиты, медикаменты, дополнительные аппараты.

«У нас выстроена четкая система: когда один из уровней бюджета не может в полном объеме сформировать те доходы, чтобы обеспечить расходные обязательства, ему помогает вышестоящий бюджет», — пояснил министр.

По его словам, стоит задача не допустить недофинансирования первоочередных расходов. В бюджете на 2021 год запланирован дефицит в размере около 4 млрд рублей, однако «дефицит, если имеется источник его финансирования, не критичен». «Источники, конечно же, имеются, иначе мы его в таком объеме не запланировали», — сказал глава Минфина.

В 2021 году, сообщил он, ожидается рост расходов на здравоохранение: «Мы уже по объему расходов находимся примерно на уровне 4,6% ВВП, и буквально еще шесть-семь лет назад думали о том, что хорошо было бы, если бы у нас было 4% ВВП расходов на здравоохранение в бюджете. Это казалось на тот момент более-менее оптимальным».

Минфин ожидает также роста расходов на образование, социальную политику, государственную инвестиционную программу.

Что касается налогообложения, то изменения в большей мере касаются отмены некоторых льгот или их пересмотра в отношении НДС, «это отдельные виды продовольственных, потребительских товаров, лекарственных средств». Часть мер введено на период пандемии.

«Это пополнение доходов, которые мы в полном объеме отдали в систему здравоохранения, — пояснил чиновник. — С учетом всех источников, которые могут быть, по всей стране эти льготы, в том числе по НДС, дадут где-то до 1 млрд рублей».

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