В Бресте задержана активистка Полина Шарендо-Панасюк

В Бресте 3 января задержана активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Людмила Селех / b-g.by

«Сегодня в квартире, где проживает семья Шарендо, прошел обыск. Во время обыска задержали Полину — по предварительным сведениям, за сопротивление сотруднику милиции. Местонахождение Полины неизвестно. Ее телефон выключен», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Он напомнил, что мужа Полины — Андрея Шарендо, который также является активистом «Европейской Беларуси», задержали вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома.

Активиста доставили в Ленинский РОВД и поместили в изолятор временного содержания райотдела милиции. Основанием задержания стало правонарушение по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

1 января примерно в 20.30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечении 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили, что Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу.

«Не исключаю, что Андрей Шарендо может быть фигурантом уголовного дела. В рамках его расследования и был проведен обыск. В ходе обыска изъят ноутбук», — сказал правозащитник.

Ранее Шарендо неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и приговаривали к административному аресту.

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