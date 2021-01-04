Что изменится: депутаты рассмотрят новый Кодекс об образовании

Завершена работа по обновлению Кодекса об образовании, он внесен в Палату представителей, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

«Мы завершили достаточно длительный марафон обновления Кодекса об образовании. И сегодня я могу вам первым сказать, что Кодекс внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и фактически с января начнется кропотливая работа по подготовке его рассмотрения в первом чтении», — сказал глава ведомства в программе «Неделя» на телеканале СТВ .

Он отметил, что некоторые статьи действующего кодекса вступают в противоречие с реалиями системы образования. Например, отсутствует возможность дистанционного образования в школах. Кроме того, некоторые положения тормозят «дальнейшее движение системы образования». В частности, в новом кодексе будет понятие «примерный учебный план» вместо типового.

«Примерный учебный план позволит вузу более гибко реагировать на потребности и рынка труда, и работодателя непосредственно, учитывая те современные технологии, которые развиваются», — отметил министр.

Карпенко пообещал, что с января заработает в тестовом режиме единая образовательная дистанционная платформа для общего среднего образования, однако она не заменит классно-урочную систему.

«Создавалась дистанционная форма при активном участии самих учителей, это лучшие их наработки», — сказал министр, подчеркнув, что платформа будет оттачиваться «с точки зрения каких-то единых требований и подходов».

По его словам, вступительная кампания 2021 года, которая фактически начнется уже в апреле с объявления цифр приема на конкретные специальности, существенно не изменится по сравнению с предыдущей. «Чтобы вносить новации, нужно время, чтобы абитуриент смог сориентироваться и подготовиться. У нас уже этого времени нет для этой кампании», — пояснил чиновник.

При этом запланировано расширение возможностей для получения целевой подготовки по наиболее востребованным специальностям (в частности, медицинские и некоторые сельскохозяйственные, технико-технологические).

Кроме того, возможны изменения и «в правилах текущей аттестации в системе общего среднего образования, и попытка проведения так называемого национального экзамена в виде совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием хотя бы по двум предметам — это язык по выбору и математика»; есть вероятность, что при поступлении в вуз будут сдавать внутренний экзамен по профильному предмету.

Окончательное решение о введении новаций будет принято после проведения большого совещания, но предварительная работа уже проведена, сообщил министр.

«Когда эти изменения будут приняты, нам потребуется полтора-два года, чтобы их внедрить в образовательный процесс и обеспечить соответствующее методическое сопровождение», — заявил Карпенко.