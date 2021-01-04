На изменение ситуации в 2021 году рассчитывают главные редакторы крупных независимых СМИ, лишенных возможности выходить в свет и продаваться через государственную систему печати и распространения, — «БелГазеты», «Комсомольской правды» в Белоруссии», «Народной Воли» и «Свободных новостей плюс».

Проблемы у изданий начались в конце второй декады августа минувшего года, примерно через 10 дней после президентских выборов и начала массовых акций протеста против фальсификации волеизъявления граждан. Газеты печатались в Белорусском доме печати, где, по утверждению его руководства, сломался станок. «БелГазета» и «Свободные новости» выходят только в электронном виде. «Комсомольская правда» печатается в подмосковном Долгопрудном и распространяется через некоторые торговые сети и редакционный киоск. В той же российской типографии «Народная Воля» смогла отпечатать 25 номеров (с 21 августа по 13 ноября), после чего типография разорвала договор. Последний бумажный номер (25 тыс. экземпляров) был конфискован неизвестными сразу после прибытия машины из России.

«Издаем электронную версию — как и прежде, по вторникам и пятницам — и доставляем подписчикам в конвертах на бумаге формата А3. Номера можно свободно скачать с сайта», — сообщил БелаПАН главный редактор «Народной Воли» Иосиф Середич. «Надеюсь, что уже в начале года прорвемся, — сказал он. — Есть информация, что «верстак» починен. Да и вообще, сколько можно? Это ж не средневековье, свободное слово все равно пробьет себе дорогу». По убеждению Середича, как только будет решен вопрос с Белорусским домом печати, автоматически решится вопрос и с распространением через «Белсоюзпечать» и «Белпочту».

Главред «Народной Воли» также сообщил, что «Белпочта» требует деньги за невыполнение обязательств перед подписчиками. Суд состоится в конце января. Середич считает требования истца несправедливыми: «Сначала нас подставила типография, а потом, когда мы нашли другую, «Белпочта» отказалась брать газету на распространение».

Судьбу изъятого неизвестными последнего отпечатанного номера выясняет адвокат. 30 декабря он посетил Следственный комитет, где ему предложили ждать письма, сообщил Середич.

«Комсомольская правда» в Белоруссии» пока продолжит выходить менее обычных еще недавно пяти раз в неделю и печататься в России, сообщил БелаПАН главный редактор Сергей Трефилов. Точки распространения те же: торговые сети и редакция. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все меняется очень быстро, мы со всеми заинтересованными сторонами в контакте», — отметил он.

Последний в ушедшем году номер «Комсомолки»-«толстушки» вышел тиражом 35.400 экземпляров, последняя отпечатанная в Минске «толстушка» (19 августа) имела тираж 154.500.

«Все замерло и никуда не сдвигается», — заявил БелаПАН главный редактор «Свободных новостей» Василий Зданюк. По требованию «Белпочты» газета вернула деньги подписчикам, но сейчас в судебном порядке хочет получить деньги за услуги, «которые оказаны, но не оплачены», сообщил главред.

На сайте «СН» с конца ноября выставляются две версии еженедельника: традиционная 16-страничная и 8-страничная с крупным шрифтом. «Количество скачиваний в два-три раза больше, чем экземпляров, которые уходили по подписке в «Белпочту», — отметил Зданюк.

Он рассчитывает на изменение ситуации «в ближайшие месяцы» и в качестве временнóй отметки называет Всебелорусское народное собрание, которое запланировано на февраль. «Надеюсь, в стране возобладает здравый смысл», — сказал главный редактор «Свободных новостей».

Создавать собственную систему распространения Зданюк считает нецелесообразным: «Финансово затратно, и работать ей дадут не больше одного-двух дней».

Главный редактор «БелГазеты» Кирилл Живолович, по его словам, также в ожидании изменений. «Каждый номер готовится в pdf-формате и отправляется в Белорусский дом печати. Но с конца августа на выходе пока глухо», — отметил он.