На МКАД в районе улицы Ландера насмерть сбили пешехода, выбежавшего на дорогу

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ДТП со смертельным исходом случилось вечером 3 января на МКАД. Погиб мужчина.

На 24-м километре внутреннего кольца в районе улицы Ландера 42-летний водитель легкового «Хёндэ» в раскраске Яндекс.Такси сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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