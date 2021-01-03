Опубликован список белорусских медработников, умерших от коронавируса

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Опубликован список белорусских медицинских работников, умерших в результате пандемии коронавируса COVID-19.

В списке 94 человека. Он составлен телеграм-каналом медработников «Белые халаты. News», инициативой «Медмемориал» и одной из пользовательниц социальной сети «Фейсбук». О некоторых умерших есть только отрывочные сведения.

Среди скончавшихся от COVID-19 — заведующий хирургическим отделением Несвижской центральной районной больницы Игорь Богуш (67 лет), травматолог-ортопед 6-й клинической больницы Минска Виктор Волков (65 лет), акушер-гинеколог Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Алла Воронко (60 лет), заведующий эндоскопическим кабинетом Пинской центральной поликлиники Павел Гордей (51 год), главный патологоанатом Гродненской области Михаил Зубрицкий (51 год), заведующий отделением анестезиологии и реанимации Щучинской ЦРБ Евгений Остапович (54 года), академик, бывший директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии Арнольд Смеянович (82 года), заведующий хирургическим отделением Мостовской ЦРБ Виктор Шарко (58 лет).

Нейрохирург Смеянович, продолжавший оперировать на девятом десятке лет, умер в ночь на 2 января нынешнего года.

Согласно данным, которые публикует Минздрав, на 3 января всего от ковида умер 1451 человек. Если это реальная цифра, доля медработников составляет почти 6,5%, отмечает БелаПАН.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Игорь Богуш Виктор Волков Алла Воронко Павел Гордей Михаил Зубрицкий Евгений Остапович Арнольд Смеянович Виктор Шарко

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