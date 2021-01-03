Несколько человек задержано в Минске, где вновь прошли локальные марши и акции солидарности

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Несколько человек задержано 3 января в Минске, где сторонники перемен провели очередные локальные марши и акции солидарности.

По информации правозащитников и волонтеров, не менее четырех человек доставлены в столичные РУВД.

В Минске акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия сегодня прошли в Уручье, Лошице, Малиновке, Зеленом Луге, Сельхозпоселке, во дворах Советского района.

Также в Минске дворовые марши прошли на улицах Матусевича, Антоновская, Захарова, Пулихова, Беды, Золотая Горка, возле станции метро «Спортивная», а также в районе площади Бангалор и универсама «Рига».

Возле факультета журналистики Белгосуниверситета прошла акция солидарности в поддержку репрессированных журналистов. Участники акции вышли на крыльцо вуза с плакатами Free Press Club, «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел».

Также телеграм-каналы сообщают о проведении локальных акций в Гродно.

Участники акции в Дзержинске вышли с портретами бесследно исчезнувших политиков, а также погибших при невыясненных обстоятельствах участников протестов после президентских выборов в августе прошло года участников протестов.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Пресс-клуб Беларусь Город: Минск

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