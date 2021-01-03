Саудовская Аравия сняла ограничения на въезд в страну, которые ввели в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса.

Источник: ahvalnews.com

«Пассажиры без гражданства Саудовской Аравии могут въехать в страну только в том случае, если они провели не менее двух недель в любом государстве, где не был выявлен "британский штамм" коронавируса. При этом им необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19», — указано в сообщении Саудовского агентства печати.

Те, кто побывал в странах, где распространяется новый вариант коронавируса, обязаны будут провести от 3 до 14 дней на карантине. Им предписывается сделать два ПЦР-теста: первый при въезде в страну, второй — по завершении изоляции.