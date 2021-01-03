Видеофакт. Милиция применила стрельбу для остановки бесправника возле Столина

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На неоднократные требования сотрудников милиции об остановке водитель «Опель Фронтера» не реагировал и пытался скрыться. Инцидент произошел 1 января под Туровом.

По сообщению пресс-службы МВД, погоня продолжилась в Столинском районе Брестской области. Во время преследования инспекторам ГАИ пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам «Опеля». Во взаимодействии с коллегами из Столинского РОВД водителя удалось задержать.

За рулем находился 22-летний житель Столинского района. Молодой человек не работает и не учится. Водительского удостоверения он никогда не имел.

За два дня нового года инспекторами ГАИ задержано 193 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.
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Тэги: погоня ГАИ бесправник Город: Столин

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