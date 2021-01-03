Романчук: началу диалога должно предшествовать восстановление законности, что предполагает наказание виновных в репрессиях

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Глава Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук полагает, что конфликт в Беларуси усугубился.

«Бизнес все чаще задумывается о том, чтобы переехать из страны, — указал собеседник «ГА». — Причем речь идет не только о малых предпринимателях и IT-секторе, но также и о руководстве крупных предприятий».

Эксперт говорит, что пока люди находятся в посттравматическом моральном шоке, решения и оценки принимаются сугубо эмоциональные: «Поэтому сейчас даже представить себе, что удастся выйти из кризиса путем диалога (власти и общества), невозможно».

Романчук подчеркнул, что началу диалога должны предшествовать совершенно очевидные действия со стороны белорусской власти, а именно: освобождение политзаключенных и восстановление элементарной справедливости и законности, что предполагает наказание виновных в репрессиях.

По его мнению, если же Лукашенко проведет анонсированное Всебелорусское народное собрание в том же духе, в каком проходили пять предыдущих, никакого толку не будет: «Если он снова продолжит утверждать, что протестующие мерзавцы, алкоголики, тунеядцы и нужно их душить и заставлять работать, ну тогда весной мы получим новый взрыв протестного противостояния, который усугубится еще и состоянием экономики».

Он убежден, что самостоятельно власть без участия бизнеса и общества весь комплекс проблем решить не сможет.
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Тэги: репрессии белорусская экономика кризис Персона: Ярослав Романчук

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