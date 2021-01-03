Влажная неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

В первое воскресенье нового года территория республики будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы.

Фото с сайта discover24.ru

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Во многих районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Местами сгустится туман. Ожидаются налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в регионах: