Влажная неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
В первое воскресенье нового года территория республики будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Во многих районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Местами сгустится туман. Ожидаются налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск 0..+2°C (вероятность осадков 30-40%).