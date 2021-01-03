Имеющий белорусские корни легенда американской журналистики Ларри Кинг экстренно госпитализирован

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Один из самых известных в мире американских журналистов Ларри Кинг был экстренно госпитализирован в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

По данным телеканала АВС, тест на коронавирус, который звезда экрана сдал на днях показал положительный результат.

Как отметил собеседник канала, в последние годы «Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем». Он считает, что любимый миллионами интервьюер поборет и covid-19, ведь Кинг —  «чемпион».

Напомним, будущий телеведущий родился 9 ноября 1933 года в Бруклине в семье еврейских эмигрантов. Его мама Дженни перебралась за океан из Беларуси.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Ларри Кинг

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