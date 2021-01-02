СК отказал в ходатайстве об освобождении журналистки «Белсата» Екатерины Андреевой под личное поручительство

Следственный комитет отказал в ходатайстве об освобождении журналистки телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой (Бахваловой) под личное поручительство.

С ходатайством обратились председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, главные редакторы газет «Новы час» Оксана Колб и «Народная воля» Иосиф Середич, а также журналист Валерий Калиновский.

В ответе, полученном заявителями из Фрунзенского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета, говорится, что ходатайства «не обоснованы и не подлежат удовлетворению, так как в ходе предварительного расследования собраны исчерпывающие доказательства, в достаточном объеме указывающие на совершение Бахваловой Е.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь».

Оснований для отмены меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, ответил заявителям старший следователь, капитан юстиции И.В. Курилович.

Журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября в Минске во время работы по освещению протестной акции. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.