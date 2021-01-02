В первые сутки 2021 года на дорогах Беларуси погибло пять человек

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В первые сутки 2021 года на дорогах Беларуси произошло 171 ДТП, в 12 из них есть пострадавшие. Пять человек погибло, в том числе двое несовершеннолетних, травмировано 17 человек, сообщила пресс-служба МВД.

За управление в нетрезвом состоянии задержано 107 водителей. Выявлено 159 граждан, находившихся за рулем без прав.

Пешеходы стали нарушителями правил дорожного движения в 322 случаях. 96 человек находились на проезжей части в состоянии опьянения. Выявлено 159 пешеходов, не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами, отмечается в сообщении.

Сюжет: Новый год
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Тэги: ДТП

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