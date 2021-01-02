В Барановичах инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

Грузовой микроавтобус «Форд Транзит», которым управлял нетрезвый водитель, пришлось преследовать инспекторам ГАИ в Барановичах. Остановился лихача только после выстрелов по колесам.

Сообщение о пьяном водителе поступило в милицию примерно в половине пятого вечера 1 января.

Экипаж ГАИ быстро обнаружил нарушителя, однако тот не подчинился неоднократным требованиям об остановке и попытался скрыться, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Уже на выезде из города инспекторы ГАИ несколько раз в качестве предупреждения выстрелили в воздух. Остановился же нарушитель только после прицельных выстрелов по колесам.

За рулем находился 39-летний минчанин. На медицинском освидетельствовании в парах выдыхаемого им воздуха обнаружилось 3,2 промилле алкоголя. 35-летний пассажир микроавтобуса, он же владелец транспортного средства, также был нетрезв.