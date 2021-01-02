Скончался народный артист России Владимир Коренев, прославившийся ролью человека-амфибии

Народный артист России Владимир Коренев ушел из жизни в возрасте 80 лет. Незадолго до смерти он был госпитализирован с коронавирусом.

Славу молодому актеру, студенту ГИТИСа Владимиру Кореневу принесла роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» (1961 год) — экранизации романа советского фантаста Александра Беляева. Фильм стал лидером советского проката 1962 года, а Коренев получил неофициальный статус секс-символа.

После окончания театрального института поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, где и играл до недавнего времени.

В фильмографии Коренева около 50 работ, в том числе актер достаточно активно снимался в современных сериалах.

До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий.