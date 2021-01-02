Скончался народный артист России Владимир Коренев, прославившийся ролью человека-амфибии

/ Культура
Просмотров: 1439

Народный артист России Владимир Коренев ушел из жизни в возрасте 80 лет. Незадолго до смерти он был госпитализирован с коронавирусом.

Славу молодому актеру, студенту ГИТИСа Владимиру Кореневу принесла роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» (1961 год) — экранизации романа советского фантаста Александра Беляева. Фильм стал лидером советского проката 1962 года, а Коренев получил неофициальный статус секс-символа.

После окончания театрального института поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, где и играл до недавнего времени.

В фильмографии Коренева около 50 работ, в том числе актер достаточно активно снимался в современных сериалах.

До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кончина утрата народный артист советское кино Персона: Владимир Коренев

Другие материалы на эту тему:

Умер Владимир Карягин — один из пионеров предпринимательского движения Беларуси

Умер Владимир Карягин — один из пионеров предпринимательского движения Беларуси

«Нам будет не хватать его светлой улыбки». Памяти Сергея Раинчика

«Нам будет не хватать его светлой улыбки». Памяти Сергея Раинчика

Ушел из жизни глава Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

Ушел из жизни глава Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

Вдова Игоря Старыгина Екатерина Табашникова приехала в Минск искать свои корни

Вдова Игоря Старыгина Екатерина Табашникова приехала в Минск искать свои корни