Драка в агрогородке Лесной под Минском: погиб 24-летний парень

24-летний молодой человек скончался ночью 2 января в результате травм, полученных во время драки.

Инцидент случился в агрогородке Лесной Боровлянского сельсовета под Минском.

Как предварительно сообщает Следственный комитет, несколько ударов молодому человеку нанес 18-летний парень. Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В отношении 18-летнего молодого человека Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть.