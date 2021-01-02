Драка в агрогородке Лесной под Минском: погиб 24-летний парень

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24-летний молодой человек скончался ночью 2 января в результате травм, полученных во время драки.

Инцидент случился в агрогородке Лесной Боровлянского сельсовета под Минском.

Как предварительно сообщает Следственный комитет, несколько ударов молодому человеку нанес 18-летний парень. Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В отношении 18-летнего молодого человека Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть.
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Тэги: убийство по неосторожности драка

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