Даже при смене режима ситуация в экономике Беларуси мгновенно не изменится. Такое мнение высказал экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

В комментарии для ucpb.org он рассказал о предчувствиях на наступивший год: «Ожидаю смену режима. Что он станет менее авторитарным и более демократичным. Ожидаю, что Лукашенко сбежит из Беларуси, но не ожидаю, что мгновенно все изменится к лучшему».

По его словам, в экономике ожидается стагнация, поэтому даже смена власти не приведет в одночасье к улучшению дел в экономике: «Потребуется несколько лет, чтобы обеспечить нормальные темпы роста — они для Беларуси должны составлять более 5% в год. Потому что мы находимся в конце списка европейских стран по уровню жизни. Надо нагонять страны Балтии и Польшу», — резюмировал эксперт.