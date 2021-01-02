Назван простой способ победить похмелье

Новогодние праздники продолжаются, а это означает, что найдется немало людей, которые выпьют больше положенного, отчего на следующее утро будет похмелье.

Британский диетолог Аманда Калленберг рассказала The Mirror, что алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет человеческое тело от жидкости. Из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие со спиртным токсины.

Как отметила специалист, необходимо пить много воды до, во время и на следующий день после употребления алкоголя, чтобы предотвратить похмелье утром.

Она советует выпивать стакан воды между напитками и хотя бы один большой стакан воды перед сном.