Майк Помпео принял бывшего узника Виталия Шклярова

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым, которого в октябре освободили из СИЗО в Минске.

Снимок со встречи глава внешнеполитического ведомства опубликовал в своем микроблоге. Он поблагодарил американских дипломатов в Минске и Киеве, которые приложили усилия к освобождению Шклярова.

Детальные подробности разговора Помпео и Шклярова не приводятся.

Гражданин США Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. 7 августа ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Шклярова, в частности, подозревали в том, что он работал в команде блогера Сергея Тихановского, который был задержан по этой же статье 29 мая. 10 октября Шкляров присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, а спустя шесть дней ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

24 октября госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре Лукашенко призвал его освободить Шклярова и позволить ему покинуть Беларусь. 27 октября стало известно, что Шкляров улетел в США. Его уголовное дело не приостановлено и не закрыто, хотя, по словам самого Шклярова, белорусская сторона обещала Госдепартаменту США это сделать.