Жуткая авария в Свислочском районе: есть погибшие и раненые
Новый год только начался, а уже регистрируются аварии, в которых погибли люди, в том числе и малолетние дети.
Накануне сообщалось о ДТП на трассе М3 Минск — Витебск (около деревни Замосточье в столкновении «Шкоды» и микроавтобуса «Мерседес»
И вот новая смертельная авария. По информации Госавтоинспекции Гродненской области, примерно шесть часов вечера на втором километре дороги Свислочь — Доброволя 26-летняя водитель не справилась с управлением «Ауди», выскочила на встречку, где врезалась в «Фиат» 66-летнего водителя.
От полученных травм на месте ДТП умерли пассажиры: 48-летняя женщина и 69 -летний мужчина. Водители и еще два пассажира госпитализированы.
ГАИ отмечает, что наличие зимней резины «не делает водителей уязвимыми», поэтому необходимо помнить, что в указанных погодных условиях дистанцию до впереди идущей автомашины надо держать значительно большую, чем летом.
«Непременно обращайте внимание на дорожное покрытие. Так, на мостах и эстакадах шанс попасть на заледенелый участок гораздо выше, т.к. эти участки со всех сторон обдувает ветер», — заявили в ГАИ.
Кроме этого автоинспекторы советуют не совершать резких маневров, не обгонять без необходимости, все действия совершать максимально плавно, правильно выбирать скоростной режим.
Пешеходам не стоит забывать о том, что удобная и нескользкая обувь убережет от травм и ушибов.
«На остановках, во время ожидания общественного транспорта, не подходите к краю проезжей части и конечно же, не рискуйте перебегать скользкую дорогу в неустановленном месте», — посоветовали в ГАИ.