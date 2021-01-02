Беларусь ожидают фронтальные разделы
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, в северо-восточной половине еще скажется влияние фронтальных разделов.
Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск -1..+1°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно 0..+2°C;
- Могилев -1..+1°C;
- Минск -1..+1°C.