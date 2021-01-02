Беларусь ожидают фронтальные разделы

/ Общество
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в северо-восточной половине еще скажется влияние фронтальных разделов.

Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск -1..+1°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев -1..+1°C;
  • Минск -1..+1°C.
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Тэги: погода

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