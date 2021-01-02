Беларусь ожидают фронтальные разделы

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, в северо-восточной половине еще скажется влияние фронтальных разделов.

Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах: