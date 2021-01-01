Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе

/ Происшествия
Просмотров: 39

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей случилось на трассе М3 Минск — Витебск.

Как сообщили в Следственном комитете, около деревни Замосточье водитель «Шкоды» не справился с управлением, выскочил на встречку, где влетел в маршрутку «Мерседес».

Находившиеся в легковушке 7- и 10-летние дети от полученных травм скончались на месте аварии; водитель и еще один пассажир госпитализированы. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП погибли дети Город: Докшицы

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?