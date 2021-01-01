Первый препарат в мире: ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer

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Вакцина Pfizer-BioNTech от Covid-19 стала первым препаратом в мире, получившим разрешение Всемирной организации здравоохранения для экстренного использования.

ВОЗ включила в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, пишет DW.

«Они [эксперты ВОЗ] пришли к выводу, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски», — говорится в микроблоге организации.

Кроме того, данный шаг дает возможность, в частности, Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) закупить препарат «для распространения в нуждающихся странах».

Между тем в BioNTech 1 января заявили, что нарастят производство препарата в Европе, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за временного отсутствия других одобренных вакцин в ЕС.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина компания Pfizer ВОЗ

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