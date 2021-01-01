Brexit состоялся: Великобритания официально покинула ЕС

В новогоднюю ночь Соединенное королевство официально покинуло Европейский союз (переходный период закончился, и после долгих и трудных переговоров в силу вступили новые правила экономических отношений между Лондоном и Брюсселем).
Как пишет Би-би-си, официальный выход был зафиксирован в 23:00 по Гринвичу (в полночь по среднеевропейскому времени).
Напомним, официально Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, через три с половиной года после референдума. Однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему, пока велись переговоры о будущих экономических отношениях.
Соглашение было достигнуто в последнюю минуту, накануне Рождества, 24 декабря. Британский парламент проголосовал за его утверждение через пять дней.
Что изменилось:
свободное перемещение людей между Соединенным королевством и странами ЕС прекращено, иммиграция в Британию будет осуществляться по балльной системе, так же как и с другими странами мира;
любой британский гражданин, желающий провести в ЕС более 90 дней из 180, должен будет получать визу;
в аэропорты, порты и вокзалы вернутся магазины беспошлинной торговли (британский подданный, возвращаясь из ЕС, сможет беспошлинно провезти 42 литра пива, 18 литров вина, четыре литра крепких напитков и 200 сигарет);
британская полиция потеряла автоматический доступ к европейской базе данных людей, совершивших преступления и находящихся в розыске;
частным лицам и компаниям Англии, Шотландии и Уэльса придется заполнять дополнительные формы и документы при осуществлении торговых операций со странами ЕС.