Brexit состоялся: Великобритания официально покинула ЕС

В новогоднюю ночь Соединенное королевство официально покинуло Европейский союз (переходный период закончился, и после долгих и трудных переговоров в силу вступили новые правила экономических отношений между Лондоном и Брюсселем).

Как пишет Би-би-си , официальный выход был зафиксирован в 23:00 по Гринвичу (в полночь по среднеевропейскому времени).

Напомним, официально Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, через три с половиной года после референдума. Однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему, пока велись переговоры о будущих экономических отношениях.

Соглашение было достигнуто в последнюю минуту, накануне Рождества, 24 декабря. Британский парламент проголосовал за его утверждение через пять дней.