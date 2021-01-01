Количество умерших в Беларуси от COVID-19 превысило 1430 человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1939 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2955 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения. 

Количество официально выявленных заболевших за сутки выросло — 31 декабря было зарегистрировано 1923 случая коронавируса (10 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 196223, умерло 1433 пациента с коронавирусом. Выздоровело 178102 человека. 

За минувшие сутки выполнен 27091 тест на коронавирус (всего — 4015511). 

29 декабря Минздрав объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Глава министерства Дмитрий Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом».

«Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — сказал он. Чиновник сообщил, что в стране создана система хранения вакцины, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. 

Ожидается, что производство российской вакцины «Спутник V» на мощностях фармпредприятия «Белмедпрепараты» стартует в начале весны.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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