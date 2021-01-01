Лилия Власова: в Беларуси будет два праздника победы — 1945-й и 2021-й

Член президиума Координационного совета, юрист и медиатор Лилия Власова считает, что наступивший 2021-й станет годом победы белорусского народа.

«Тадеуш Костюшко, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу Беларуси, Польши и Америки, писал: "Первый шаг для освобождения от рабства — решиться быть свободным. Первый шаг к победе — поверить в собственную силу". В 2020-м году белорусы заявили о своем желании быть свободными людьми и поверили в свою силу. За это власть начала со своим народом настоящую войну в мирное время», — заявила юрист.

По ее мнению, испытания, через которые пришлось пройти белорусам в 2020-м, сделали их сильнее, а веру в победу — непоколебимой.

«2021-й станет годом победы белорусского народа. В Беларуси будет два праздника победы — 1945-й и 2021-й!» — резюмировала Власова.